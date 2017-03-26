لمحة-المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* المؤشر السعودي يرتفع 0.3% إلى 6897.7 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر يشهد تعافيا إثر اقتناص المستثمرين فرصة تراجع أسعار الأسهم.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تعطي إشارات محايدة تميل إلى السلبية لاسيما في ظل ضعف قيم التداول.