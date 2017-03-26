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لمحة-المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Sun Mar 26, 2017 7:57am GMT
 
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0750 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.3% إلى 6897.7 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر يشهد تعافيا إثر اقتناص المستثمرين فرصة تراجع أسعار الأسهم.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تعطي إشارات محايدة تميل إلى السلبية لاسيما في ظل ضعف قيم التداول.

* أسهم سابك وجرير ترتفع 0.8% والراجحي 0.4% والاتصالات السعودية 0.7% ومعادن 1.01%.

* أسهم العربي الوطني تنخفض 2.3% ومكة للتعمير 1.3% وصافولا 0.7% والسعودي الفرنسي 0.4% والإنماء 0.3%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 