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لمحة-المؤشر السعودي يغلق على تراجع طفيف وسط تداولات متدنية

Sun Mar 26, 2017 12:50pm GMT
 
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1234 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.1% عند 6874.12 نقطة.

* قيم التداول بلغت 2.6 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشرات الفنية تعطي إشارات محايدة مائلة إلى السلبية في ظل تدني قيم التداول.

* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 1.17% والعربي الوطني 3.3% والسعودي الفرنسي 0.8% وسبكيم 2.1% وتصنيع 0.9%.

* أسهم سابك تغلق مرتفعة 0.5% وجبل عمر 0.7% ومعادن 1.01% وجرير 1.2% وسافكو 1.12%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 