لمحة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0755 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.34% إلى 6850.5 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر العام يفتقد الإيجابيات الداعمة للارتفاع في ظل تدني معنويات المتعاملين.
* الرياض المالية تقول إنها تتوقع استمرار الاتجاه العرضي للسوق لاسيما أن المؤشرات الفنية لا تزال تعطي إشارات البيع.
* أسهم الراجحي تخسر 0.4% ومكة للتعمير 1.5% وصافولا 0.9% وسامبا والمراعي 0.7%.
* أسهم بنك الرياض ترتفع 0.5% والطيار 1% وسافكو 0.2% واكسترا 3.6% وسبكيم 0.3%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
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