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لمحة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Mon Mar 27, 2017 8:10am GMT
 
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0755 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.34% إلى 6850.5 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر العام يفتقد الإيجابيات الداعمة للارتفاع في ظل تدني معنويات المتعاملين.

* الرياض المالية تقول إنها تتوقع استمرار الاتجاه العرضي للسوق لاسيما أن المؤشرات الفنية لا تزال تعطي إشارات البيع.

* أسهم الراجحي تخسر 0.4% ومكة للتعمير 1.5% وصافولا 0.9% وسامبا والمراعي 0.7%.

* أسهم بنك الرياض ترتفع 0.5% والطيار 1% وسافكو 0.2% واكسترا 3.6% وسبكيم 0.3%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
 