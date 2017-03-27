لمحة -المؤشر السعودي يغلق متراجعا

* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.3% عند 6852.13 نقطة.

* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم الاثنين استمرار الاتجاه العرضي للسوق لاسيما مع إعطاء المؤشرات الفنية إشارات للبيع.