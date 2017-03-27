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لمحة -المؤشر السعودي يغلق متراجعا

Mon Mar 27, 2017 12:41pm GMT
 
[-] نص [+]

1203 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.3% عند 6852.13 نقطة.

* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم الاثنين استمرار الاتجاه العرضي للسوق لاسيما مع إعطاء المؤشرات الفنية إشارات للبيع.

* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 0.4% والأهلي التجاري 1.04% وجبل عمر 0.7% وتصنيع 2.12% وصافولا 1.2%.

* أسهم مكة للتعمير تغلق مرتفعة 1.5% وسابك 0.3% وجرير 1.16% وإعمار المدينة الاقتصادية 1.8% وبنك الرياض 0.5%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
 