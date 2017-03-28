لمحة-المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف وسط تداولات ضعيفة

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.3% عند 6872.8 نقطة.

* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم استمرار الاتجاه العرضي للسوق وقالت إن المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع.