أرامكو السعودية تسوق أول إصدار صكوك عند 25 نقطة أساس فوق سايبور

دبي 29 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن شركة أرامكو السعودية تسوق إصدارها من الصكوك بالريال عند 25 نقطة أساس فوق السعر المعروض بين البنوك السعودية (سايبور).

وقال أحد المصادر إن أجل استحقاق الإصدار الذي يندرج ضمن برنامج صكوك بقيمة 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) يبلغ سبع سنوات ومن المتوقع طرحه الاثنين المقبل.

كانت مصادر قالت لرويترز في فبراير شباط إن حجم الإصدار قد يصل إلى ستة مليارات ريال.