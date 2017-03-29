Sun 16 Apr 2017 | 8:13 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا لكن وسط تداولات ضعيفة

Wed Mar 29, 2017 12:42pm GMT
 
[-] نص [+]

1223 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.11% عند 6949 نقطة.

* قيم التداول بلغت 2.8 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم أن المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات ضعيفة للشراء وإن المستثمرين يستغلون بعض الفرص بالسوق.

* أسهم السعودي الفرنسي تغلق مرتفعة 4.4% وتصنيع 4.3% وسامبا 1.9% وساب 3.8% والأهلي التجاري 1.3%

* أسهم إعمار المدينة الاقتصادية تغلق منخفضة 1.1% وأسمنت ينبع 0.5% ودلة للرعاية 0.9% والتعاونية للتأمين 1.1% ونادك 1.7%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 