بنك ساب السعودي يعتزم إصدار صكوك محلية بقيمة لا تتجاوز 1.5 مليار ريال

الرياض 29 مارس آذار (رويترز) - قال البنك السعودي البريطاني (ساب) في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إنه يعتزم إصدار صكوك ثانوية مقومة بالريال داخل المملكة بقيمة لا تتجاوز 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).

وقال البنك إنه يتوقع إصدار الصكوك خلال الربع الثاني من العام الجاري وإنها تهدف لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ودعم رأس المال التنظيمي والمنتجات والأنشطة المتوافقة مع الشريعة.

وفي بيان منفصل قال البنك إنه يعتزم إنشاء برنامج صكوك وذلك عن طريق منشأة تؤسس خارج السعودية بغرض إصدار صكوك أولية أو ثانوية على مرحلة واحدة أو عدة مراحل ويجري طرحها طرحا عاما أو خاصا داخل المملكة أو خارجها.

وأضاف البنك أن الإصدارات ضمن البرنامج ستكون مقومة بالدولار أو أي عملة أخرى وبمبلغ إجمالي لجميع الإصدارات لا يتجاوز ملياري دولار وأنه يهدف من خلالها إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)