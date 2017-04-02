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إعادة-لمحة-البورصة السعودية تفتح مرتفعة

Sun Apr 2, 2017 11:46am GMT
 
[-] نص [+]

(إعادة لأسباب فنية)

0722 جمت -

* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.18 بالمئة عند 7014.3 نقطة.

* أسهم بنك الجزيرة تزيد 1.8 بالمئة وسامبا 0.5 بالمئة ومصرف الإنماء 0.3 بالمئة وبنك البلاد 1.9 بالمئة وسابك 0.26 بالمئة وينساب 0.87 بالمئة وكيان 1.9 بالمئة.

* أسهم بترورابغ تصعد 1.58 بالمئة وصافولا 1.5 بالمئة وزين 1.13 بالمئة وتراجع سبكيم 0.28 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 0.65 بالمئة والمراعي 0.71 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 