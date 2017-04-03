لمحة -المؤشر السعودي يغلق متراجعا وسط تداولات ضعيفة
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* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.32% عند 6968 نقطة.
* قيم التداول بلغت 2.7 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المتعاملين ينتهزون بعض الفرص في السوق لجني الأرباح.
* أسهم الراجحي وسامبا تغلق منخفضة 1.2% والأهلي التجاري 1.3% والتعاونية 0.5% وتصنيع 1.9%.
* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 1.1% ومكة للتعمير 2.4% والمراعي 0.4% والطيار 0.9% والعثيم 1.2%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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