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لمحة -المؤشر السعودي يغلق متراجعا وسط تداولات ضعيفة

Mon Apr 3, 2017 12:45pm GMT
 
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1235 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.32% عند 6968 نقطة.

* قيم التداول بلغت 2.7 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المتعاملين ينتهزون بعض الفرص في السوق لجني الأرباح.

* أسهم الراجحي وسامبا تغلق منخفضة 1.2% والأهلي التجاري 1.3% والتعاونية 0.5% وتصنيع 1.9%.

* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 1.1% ومكة للتعمير 2.4% والمراعي 0.4% والطيار 0.9% والعثيم 1.2%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 