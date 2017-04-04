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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

Tue Apr 4, 2017 12:46pm GMT
 
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1234 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.3% عند 6986.2 نقطة.

* قيم التداول لا تزال متدنية وبلغت 2.6 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم أن يشهد المؤشر اتجاها عرضيا خلال الجلسات المقبلة.

* أسهم سابك تغلق مرتفعة 1.8% ومكة للتعمير 4.6% والراجحي 0.4% وبنك الجزيرة 2.4% وسافكو 0.7%.

* أسهم جبل عمر تغلق متراجعة 1.4% والسعودي الفرنسي 0.8% والمتقدمة 1.1% والسعودي للاستثمار 1.4% وأسمنت الجنوبية 2.1%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 