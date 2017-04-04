مصادر: سعودي أوجيه تنتظر نتائج مراجعة لمشروعاتها

من توم أرنولد

دبي 4 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن سعودي أوجيه تنتظر نتائج مراجعة بتكليف من الحكومة السعودية لمشروعات لها في المملكة بمليارات الدولارات وهو ما يمكن أن يساهم في تحديد مستقبل مجموعة الإنشاءات المتعثرة.

وأضافت المصادر أن النتائج، التي ترقبها أيضا بنوك في المملكة لها ديون على المجموعة بنحو 13 مليار ريال (3.47 مليار دولار)، كان من المنتظر إطلاع سعودي أوجيه عليها قبل نهاية يناير كانون الثاني.

فبعد هيمنتها على سوق البناء السعودية لسنوات عديدة، بدأت سعودي أوجيه المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تواجه صعوبات في ظل خفض الإنفاق الحكومي وتأخر سداد مستحقات.

وقالت المصادر المطلعة إن الحكومة السعودية عينت برايس ووتر هاوس كوبرز لإجراء مراجعة تركز على مشروعات سعودي أوجيه الرئيسية في المملكة وفحص المطالبات بشأن حجم مستحقاتها لدى الحكومة.

وأضافت المصادر أن من المرجح أن تحدد المراجعة ما ستتلقاه الشركة من مبالغ مستحقة وما إذا كانت ستواصل العمل في المشروعات.

ولم ترد برايس ووتر هاوس كوبرز أو وزارة المالية أو سعودي أوجيه على طلبات للإدلاء بتعليق.

وقال أحد المصادر إنه ليس من المعتقد أن تكون الشركة قد استفادت من الخطوات الأخيرة للحكومة في سداد بعض ديونها لشركات من القطاع الخاص.