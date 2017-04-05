مرتب: الإسلامي للتنمية يسعر صكوكا بقيمة 1.25 مليار دولار

دبي 5 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة لإصدار صكوك ممتازة غير مضمونة بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات من البنك الإسلامي للتنمية اليوم الأربعاء أن المصرف حدد سعر الإصدار بمعدل ربح 2.393 بالمئة.

وكان البنك، الحاصل على تصنيف ‭‭AAA‬‬ والذي يتخذ من جدة مقرا، بدأ قبل يوم تسويق الصكوك بسعر استرشادي مبدئي في النطاق الأدنى إلى الأوسط لأربعين نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.