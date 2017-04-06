لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* الرياض المالية تقول إن معنويات المتعاملين ارتفعت بدعم من صعود أسعار النفط.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال محايدة مع ميل للإيجابية مما يعزز احتمالية الصعود لمنطقة بين 7180-7280 نقطة.