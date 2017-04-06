لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.35 بالمئة عند 7075.6 نقطة.
* قيم التداول 3.3 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم الخميس مزيدا من الصعود للمؤشر بدعم من ميل إيجابي للمؤشرات الفنية.
* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 0.8 بالمئة وسابك واحدا بالمئة والتعاونية 1.3 بالمئة والأهلي التجاري 0.8 بالمئة وينساب 1.7 بالمئة.
* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 0.7 بالمئة والحكير 2.7 بالمئة ودار الأركان 0.8 بالمئة واسمنت الجنوبية 1.7 بالمئة وكيان 0.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
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