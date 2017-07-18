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لمحة-البورصة السعودية تهبط صباحا

Tue Jul 18, 2017 7:59am GMT
 
[-] نص [+]

0755 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.1% إلى 7282.7 نقطة.

* أسهم بنك الرياض تنزل 0.37% ومصرف الإنماء 0.67% وبنك البلاد 0.21% وبتروكيم 1.37% وينساب 0.38% والمتقدمة للبتروكيماويات 0.44%.

* أسهم المراعي تخسر 0.48% وزين 0.11% وموبايلي 0.29% والاتصالات السعودية 0.27% واتحاد عذيب 0.12% واستقرار سامبا وساب.

* أسهم البنك السعودي الفرنسي تزيد 1.29% وسبكيم 0.14% وكيان 1.64% وبترورابغ 0.51% والحكير 0.45% وجرير 0.4% واستقرار سابك. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 