الراجحي السعودي يوزع 1.5 ريال للسهم في 27 يوليو عن النصف/1

القاهرة 19 يوليو تموز (رويترز) - قال مصرف الراجحي السعودي، أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية، اليوم الأربعاء إنه سيوزع 1.5 ريال (0.4 دولار) للسهم عن أرباح النصف الأول من هذا العام في 27 يوليو تموز.