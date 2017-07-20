البنك السعودي البريطاني يوصي بتوزيع 0.71 ريال للسهم في 17 أغسطس عن أرباح النصف/1
القاهرة 20 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك السعودي البريطاني (ساب) اليوم الخميس إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 0.71 ريال (0.19 دولار) للسهم في 17 أغسطس آب عن أرباح النصف الأول من هذا العام.
وأضاف البنك في بيان للبورصة أن التوزيع سيكون لحامل سهم البنك حتى نهاية جلسة تداول الثالث من أغسطس آب.
ولم يعلن البنك عن أرباح النصف الأول بعد.
(الدولار= 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير معتز محمد - هاتف 0020223948031)
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