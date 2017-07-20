هرفي للأغذية السعودية تحصل على تمويل 110 ملايين ريال من الراجحي

الكويت 20 يوليو تموز (رويترز) - قالت هرفي للخدمات الغذائية السعودية اليوم الخميس إنها وقعت اتفاقا مع مصرف الراجحي تحصل بموجبه على تمويل بمبلغ 110 ملايين ريال (29.33 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن التسهيل الممتد لست سنوات بدءا من 20 يوليو تموز الجاري يهدف إلى "تمويل توسعات الشركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة".