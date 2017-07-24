ملخص-نمو صافي ربح مصرف الراجحي السعودي 6.3% في الربع/2
القاهرة 24 يوليو تموز (رويترز) - مصرف الراجحي السعودي:
* نمو صافي الربح 6.34 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي إلى 2.182 مليار ريال مقارنة مع 2.052 مليار قبل عام.
* ودائع العملاء بلغت 285.39 مليار ريال في نهاية يونيو حزيران 2017 مقارنة مع 272.65 مليار قبل عام بزيادة 4.67 بالمئة.
* محفظة القروض والسلف بلغت 232.80 مليار ريال في نهاية يونيو حزيران 2017 مقارنة مع 224.52 مليار قبل عام بزيادة 3.69 بالمئة.
* إجمالي دخل العمولات الخاصة بلغ 3.10 مليار ريال في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 2.89 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع 7.1 بالمئة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
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