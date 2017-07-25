أرباح البنك السعودي البريطاني تتراجع 1.9% في الربع/2

الكويت 25 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك السعودي البريطاني (ساب)، سادس أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول، اليوم الثلاثاء إن أرباحه الصافية تراجعت 1.9 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي بما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات المحللين.

وذكر البنك في بيان نشره موقع البورصة السعودية أن صافي الربح بلغ 1.13 مليار ريال (301.35 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 1.15 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.

وكان أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك ربحا صافيا 1.01 مليار ريال في الربع الثاني.

وعزا ساب انخفاض صافي الدخل "إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 10.4 في المئة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في مخصص خسائر الائتمان".

وأشار إلى أن إجمالي ربح العمليات ارتفع 2.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.8 مليار ريال مع ارتفاع صافي ربح العمولات الخاصة 8.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.28 مليار ريال.

وانخفضت ودائع العملاء نحو ثمانية بالمئة إلى 138.31 مليار ريال حتى نهاية يونيو حزيران 2017 مقارنة مع 150.27 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2016، بحسب البيان.

وقال البنك إن القروض والسلفيات بلغت 117.88 مليار ريال حتى نهاية يونيو حزيران الماضي مقارنة مع 131.10 مليار ريال قبل عام بانخفاض 10.1 بالمئة.