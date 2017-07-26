Sat 29 Jul 2017 | 2:44 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة-تراجع طفيف لبورصة السعودية صباحا

Wed Jul 26, 2017 7:08am GMT
 
[-] نص [+]

0703 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.03 بالمئة إلى 7225.56 نقطة بعد أن كان مرتفعا في الدقيقة الأولى من المعاملات.

* أسهم بنك البلاد تنزل 0.1 بالمئة وصافولا 0.95 بالمئة والمراعي 0.25 بالمئة وزين 0.43 بالمئة وموبايلي 0.21 بالمئة واستقرار الراجحي وبنك الجزيرة.

* أسهم مصرف الإنماء تكسب 0.12 بالمئة وسابك 0.2 بالمئة وسبكيم 0.99 بالمئة وكيان 0.34 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 0.11 بالمئة والحكير 0.99 بالمئة واتحاد عذيب 0.25 بالمئة والاتصالات السعودية 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
 
 