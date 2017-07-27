لمحة-بورصة السعودية تصعد صباحا
0708 جمت -
* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 7207.47 نقطة.
* أسهم الراجحي وبنك الجزيرة تكسب 0.16 بالمئة ومصرف الإنماء 0.12 بالمئة وسبكيم 1.77 بالمئة وكيان 0.11 بالمئة وبترورابغ 0.5 بالمئة وسابك 0.2 بالمئة.
* أسهم جرير ترتفع 0.26 بالمئة والمراعي واتحاد عذيب 0.12 بالمئة والاتصالات السعودية 0.54 بالمئة واستقرار الحكير وموبايلي.
* أسهم زين تتراجع 0.32 بالمئة وأسمنت اليمامة 0.13 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 0.22 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
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