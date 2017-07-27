ملخص-تراجع أرباح البنك الأول السعودي في الربع/2

27 يوليو تموز (رويترز) - البنك الأول:

* صافي الربح 322 مليون ريال في الربع الثاني من العام مقابل 540 مليون ريال قبل سنة.

* إجمالي دخل الرسوم الخاصة 701 مليون ريال في الربع الثاني مقارنة مع 609 ملايين قبل عام.

* ودائع العملاء 81.77 مليار ريال في نهاية يونيو حزيران 2017 مقابل 86.41 مليار قبل عام.

* القروض والسلف 70.74 مليار ريال في نهاية يونيو حزيران مقابل 77.90 مليون قبل عام.