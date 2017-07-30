لمحة -تراجع سهم الأول السعودي بفعل نتائج دون التوقعات
* أسهم البنك الأول تتراجع 2.4 بالمئة إلى 12.30 ريال في أول عشر دقائق من المعاملات.
* البنك حقق 322 مليون ريال (86 مليون دولار) ربحا في الربع الثاني من السنة بانخفاض 40 بالمئة عنه قبل عام.
* كانت الأهلي كابيتال والمجموعة المالية هيرميس توقعتا 369 مليون ريال و368.6 مليون على الترتيب.
* البنك قال إن نفقات التشغيل قفزت 48.4 بالمئة بسببب زيادة مخصصات انخفاض القيمة المرتبطة بخسائر الائتمان والاهلاكات واستهلاك الديون والإيجارات.
* تراجعت الرسوم ومصادر الدخل الأخرى بمقدار الثلث في الربع الثاني.
* يجري البنك محادثات اندماج مع البنك السعودي البريطاني (ساب).
* نتائج معظم البنوك الأخرى متباينة.
* المؤشر السعودي منخفض 0.2 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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