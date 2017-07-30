مصادر: الإسلامي للتنمية يطلب مقترحات البنوك لصكوك دولارية

وقال المصرفيون إن الصكوك الجديدة، المرجح أن تكون لأجل خمس سنوات، قد تصدر في سبتمبر أيلول أو أكتوبر تشرين الأول. وأوضحوا أن الطلب لم يتضمن حجم العملية لكن من المتوقع أن يكون بين مليار و1.5 مليار دولار. وأمام البنوك حتى 26 يوليو تموز للرد على طلب الإسلامي للتنمية.