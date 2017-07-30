مصادر: الإسلامي للتنمية يطلب مقترحات البنوك لصكوك دولارية
من ديفيد باربوشيا
دبي 30 يوليو تموز (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الأحد إن البنك الإسلامي للتنمية طلب من البنوك تقديم مقترحات لترتيب صكوك مقومة بالدولار الأمريكي.
والبنك متعدد الأطراف الذي مقره جدة مصدر منتظم للسندات الإسلامية الدولية حيث يستخدمها لتمويل المشاريع وبهدف النهوض بسوق الصكوك عن طريق بناء منحنى عائد عالي السيولة.
وقال المصرفيون إن الصكوك الجديدة، المرجح أن تكون لأجل خمس سنوات، قد تصدر في سبتمبر أيلول أو أكتوبر تشرين الأول. وأوضحوا أن الطلب لم يتضمن حجم العملية لكن من المتوقع أن يكون بين مليار و1.5 مليار دولار. وأمام البنوك حتى 26 يوليو تموز للرد على طلب الإسلامي للتنمية.
ولم يرد البنك على طلب للتعليق.
كان البنك، الحاصل على تصنيف AAA، باع أحدث صكوك له في ابريل نيسان الماضي حيث جمع 1.25 مليار دولار من أوراق لأجل خمس سنوات بمعدل ربح بلغ 2.393 بالمئة. وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي أصدر البنك سندات إسلامية أخرى لأجل خمس سنوات قيمتها 1.25 مليار دولار بمعدل ربح 2.263 بالمئة.
تأسس البنك الإسلامي للتنمية في 1973 لدعم مشاريع التنمية وفقا لمبادئ التمويل الإسلامي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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