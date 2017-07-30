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لمحة -بورصة السعودية تغلق منخفضة

Sun Jul 30, 2017 12:14pm GMT
 
[-] نص [+]

1208 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.83% عند 7115.84 نقطة.

* أسهم بنك الرياض تغلق منخفضة 0.56% وسامبا 1.75% والراجحي 0.64% وبتروكيم 2.93% وينساب 0.36% وسبكيم 2.4% وكيان 1.36% وبترورابغ 1.18%.

* أسهم الحكير تخسر 1.47% وجرير 0.78% وصافولا 2.57% والمراعي 2.63% وموبايلي 0.22% واتحاد عذيب 1.86% والاتصالات السعودية 0.54%.

* أسهم سابك تنزل 1.3% بعد هبوط أرباحها الفصلية 25%.

* أسهم زين تهبط 5.76% رغم تحولها للربحية في الربع/2. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير - هاتف 0020223948031)
 
 