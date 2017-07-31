Tue 1 Aug 2017 | 7:25 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة-بورصة السعودية تغلق منخفضة

Mon Jul 31, 2017 12:09pm GMT
 
[-] نص [+]

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.3 بالمئة إلى 7094.17 نقطة.

* أسهم بنك الرياض تخسر 0.94 بالمئة وسامبا 0.99 بالمئة والراجحي 0.48 بالمئة وسابك 1.62 بالمئة وكيان 0.11 بالمئة وبترورابغ 0.17 بالمئة والحكير 1.6 بالمئة وصافولا 1.43 بالمئة وموبايلي 0.33 بالمئة واتحاد عذيب 1.27 بالمئة.

* أسهم الاتصالات السعودية تغلق مرتفعة 0.82 بالمئة والمراعي 2.19 بالمئة ومصرف الإنماء 0.5 بالمئة واستقرار ينساب وسبكيم وزين. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
 
 