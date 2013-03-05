مساهمو الراجحي السعودي يقرون توزيع ريالين للسهم عن النصف/2

الرياض 5 مارس آذار (رويترز) - أقر مساهمو مصرف الراجحي السعودي توزيع أرباح نقدية بواقع ريالين للسهم (0.5 دولار) عن النصف الثاني من 2012.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن الجمعية العامة غير العادية أقرت توزيع الأرباح عن النصف الثاني من 2012 بنسبة 20 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم.

وتستحق الأرباح حتى نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية والذي كان أمس الاثنين الرابع من مارس آذار.

كان البنك وزع 1.25 ريال للسهم عن النصف الأول ليبلغ إجمالي توزيعاته 3.25 ريال للسهم عن 2012.