مصادر: مجموعة بن لادن السعودية تجتمع مع مستثمرين قبل بيع صكوك

من ديفيد فرنش

دبي 11 مارس آذار (رويترز) - أبلغت أربعة مصادر مطلعة رويترز اليوم الإثنين إن مجموعة بن لادن السعودية وهي إحدى أكبر شركات البناء في المملكة تعقد حاليا اجتماعات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت إذ تعتزم الشركة طرح سندات إسلامية (صكوك) بالعملة المحلية.

وقال مصدر مصرفي طلب عدم نشر هويته إن من المنتظر أن تتم الجولات الترويجية هذا الأسبوع والأسبوع القادم حيث سيتم تحديد حجم الصكوك وتسعيرها.

وقال مصدر مصرفي آخر إن من المرجح ان يكون السعر في حدود 2.5 في المئة بفارق حوالي 150 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر (سيبور).

وفي ضوء السيولة المتاحة للمستثمرين المحليين فإن من المرجح أن يجتذب طرح الصكوك من جانب شركة رائدة للإنشاءات طلبا قويا. وحظيت الإصدارات السابقة لمجموعة بن لادن بتغطية جيدة.

وتتجه الشركات السعودية الساعية للحصول على تمويل إلى سوق السندات بالمملكة بشكل متزايد وهي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل بعيدا عن القروض المصرفية والاستفادة من ارتفاع السيولة لدى المستثمرين.

وتعتزم المراعي لمنتجات الألبان هي الأخرى إطلاق جولات ترويجية قبل إصدار مزمع لصكوك بالعملة المحلية. وتقوم الأهلي كابيتال بترتيب اجتماعات الشركة مع المستثمرين.

وكانت أحدث مرة لجأت فيها الشركة إلى السوق في أغسطس آب حينما أصدرت صكوكا لأجل عام واحد بمليار ريال (266.7 مليون دولار) من خلال وحدة إتش.إس.بي.سي في المملكة وتم تسعير الصفقة عند 2.5 في المئة.

وباعت الشركة أيضا صكوكا بقيمة 700 مليون ريال لأجل تسعة أشهر في يوليو تموز 2010 وصكوكا بمليار ريال لأجل عام في يوليو 2011.

وقامت بترتيب الإصدار الأحدث ذراع الاستثمار المصرفية للبنك السعودي الفرنسي.