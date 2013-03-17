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السعودية للكهرباء تختار بنكين لترتيب إصدار ديون

Sun Mar 17, 2013 8:15am GMT
 
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دبي 17 مارس آذار (رويترز) - قال مرتبو إصدار في بيان إن السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق في الخليج قد اختارت بنكين لترتيب اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في أوروبا والولايات المتحدة قبل إصدار محتمل.

واختارت الشركة المملوكة للدولة دويتشه بنك واتش.اس.بي.سي لترتيب جولات ترويجية تبدأ في لوس أنجليس يوم 19 مارس آذار وتنتهي في لندن في 25 مارس.

وقال البيان إنه قد يتبع ذلك صدور سندات مقومة بالدولار حسب ظروف السوق.

ودخلت الشركة سوق السندات العالمية آخر مرة في مارس 2012 بإصدار صكوك بقيمة 1.75 مليار دولار على شريحتين الأولى 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات والثانية بقيمة 1.25 مليار لعشر سنوات.

كانت وكالة فيتش أكدت تصنيف الشركة البالغ ‭‭‭AA-‬‬‬ في فبراير شباط. (إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 