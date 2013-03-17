مقدمة 1-مشروع بتروكيماويات لأرامكو السعودية وداو يصدر صكوكا

(لإضافة تفاصيل من نشرة الإصدار)

دبي 17 مارس آذار (رويترز) - أطلقت شركة صدارة للكيماويات وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وداو كيميكال سندات إسلامية (صكوكا) قد تجمع من خلالها 1.4 مليار دولار على الأقل لتمويل إنشاء مجمع بتروكيماويات كبير في شرق المملكة.

وسيكون المجمع الذي يتكلف 19.3 مليار دولار والواقع بمدينة الجبيل الصناعية في المنطقة الشرقية أكبر مجمع بتروكيماويات في العالم يتم إنشاؤه على مرحلة واحدة.

وبحسب نشرة الإصدار قد تزيد الشركة حجم الصكوك المزمعة إلى 2.5 مليار دولار حسب الطلب وإذا جمعت الشركة أكثر من 1.4 مليار دولار من الصكوك فسوف تقوم بتعديل مصادر التمويل الأخرى في ضوء ذلك.

وسيتحدد سعر الصكوك التي ستقتصر على المستثمرين السعوديين فور الانتهاء من الجولات الترويجية. وقال بيان للشركة إن الصكوك ستصدر لأجل 16 عاما.

وتشكل الصكوك جزءا من حزمة ديون قيمتها 12.5 مليار دولار يجري جمعها حاليا لتمويل إنشاء المشروع الذي سينتج أكثر من ثلاثة ملايين طن من البتروكيماويات سنويا عند اكتماله عام 2016.

ومن إجمالي التمويل قدم بنك الصادرات والواردات الأمريكي 4.975 مليار دولار وهو أكبر قرض مباشر يمنحه البنك لمشروع واحد.

وقال البيان إنه جرى تفويض دويتشه بنك وبنك الرياض ومصرف الإنماء وبنك البلاد لترتيب إصدار الصكوك. كانت مصادر أبلغت رويترز في يونيو حزيران أنه تم اختيار البنوك وتحديد المبلغ المستهدف من الطرح بما يعادل 1.4 مليار دولار.

وسيكون هذا ثاني إصدار صكوك لتمويل مشروعات في السعودية. وصدرت أول صكوك من هذا النوع بقيمة 3.75 مليار ريال (مليار دولار) في أكتوبر تشرين الأول 2011 عن شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية.