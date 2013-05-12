مؤسسة دولية تحاول تحقيق توازن صعب في أول إصدار صكوك لها

من برناردو فيزكاينو

سيدني 12 مايو أيار (رويترز) - تواجه المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة ومقرها ماليزيا مهمة صعبة في هيكلة أول صكوك مزمعة لها إذ عليها أن تجعلها جذابة ليقبل المستثمرون على شرائها لكن ليس بالدرجة التي تجعل معظمهم يحتفظ بها حتى أجل الاستحقاق.

وسوف يؤثر نجاح المؤسسة في تحقيق هذا التوازن على حركة تداول أسواق المال الإسلامية في الخليج وجنوب شرق آسيا العام القادم.

وقالت المؤسسة التي تضم في عضويتها تسعة بنوك مركزية ومؤسسات مالية فضلا عن البنك الإسلامي للتنمية بجدة إنها تخطط لإصدار صكوك دولارية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار في الربع الثاني من العام ثم زيادة حجم البرنامج إلى ثلاثة مليارات دولار.

وتقوم إصدارات المؤسسة على أرضية تختلف تماما عن بقية أنواع الصكوك. فالجهات المصدرة الأخرى تصمم صكوكها لجذب المستثمر وجمع المال بتكلفة منخفضة. أما مهمة المؤسسة فتتمثل في إصدار أداة عالية السيولة تتداولها المصارف الإسلامية لإدارة فوائض السيولة لديها في المدى القصير.

وقال ايهان قيصر نائب الرئيس التنفيذي للوحدة التركية لبنك البركة أحد البنوك صانعة السوق لهذه الصكوك إنه لكي تضمن المؤسسة تداول صكوكها عالميا فقد وقعت اتفاقات مع ثمانية بنوك للتعامل على الصكوك في السوق الأولية.

وقال إن سيجري منح هذه البنوك الثمانية "حق شراء الصكوك الصادرة في السوق الأولية وستتولى مسؤولية إقامة سوق ثانوية وشراء وبيع السندات فعليا لتكوين سعر سوقي."

وقالت وكالة ستاندرد اند بورز إن ستاندرد تشارترد سيكون أحد المتعاملين بالسوق الأولية لهذه الصكوك. ورفض البنك التعقيب على دوره.