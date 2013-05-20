دار الأركان السعودية تبيع صكوكا دولارية بالحجم القياسي هذا الأسبوع

الرياض 20 مايو أيار (رويترز) - تستهدف شركة دار الأركان السعودية للتطوير العقاري بيع صكوك بالحجم القياسي هذا الأسبوع بعد إعلان السعر الاسترشادي للصكوك المقومة بالدولار وذلك حسبما أظهرت وثيقة من البنوك المرتبة للإصدار اليوم الاثنين.

وقالت الوثيقة إن السعر الاسترشادي الحالي للصكوك التي سيبلغ أجلها خمس سنوات يدور في نطاق 6.25 بالمئة. وعادة لا تقل قيمة الصكوك ذات الحجم القياسي عن 500 مليون دولار.

كانت دار الأركان أعلنت في وقت سابق من اليوم إنها بدأت اجتماعات مع مستثمرين لطرح الشريحة الأولى من برنامج صكوك دولية.

وأضافت أنها عينت كلا من بنك الخير وجولدمان ساكس ودويتشه بنك وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الريان وكيو انفست لإدارة إصدار الشريحة الأولى.