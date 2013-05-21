دار الأركان السعودية تضيق نطاق السعر الاسترشادي للصكوك

الرياض 21 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة اليوم الثلاثاء أن شركة دار الأركان السعودية خفضت السعر الاسترشاي لإصدار صكوك لأجل خمس سنوات تعتزم من خلاله جمع ما لا يقل عن 300 مليون دولار.

وأشارت الوثيقة التي صدرت عن البنوك المرتبة للإصدار أن الشركة خفضت السعر الاسترشادي إلى نحو ستة بالمئة من سعر أولي عند 6.25 بالمئة.

وكانت وثيقة أخرى للبنوك أشارت أمس الاثنين إلى أن الطلبات على الصكوك تجاوزت 500 مليون دولار.

وأعلنت دار الأركان أمس إنها بدأت اجتماعات مع مستثمرين لطرح الشريحة الأولى من برنامج صكوك دولية.

وأضافت أنها عينت كلا من بنك الخير وجولدمان ساكس ودويتشه بنك وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الريان وكيو انفست لإدارة إصدار الشريحة الأولى.