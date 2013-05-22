مقدمة 1-زيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية إلى 150 مليار دولار

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الرياض 22 مايو أيار (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الأربعاء أن مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أقر زيادة كبيرة نسبتها 233.3 بالمئة في رأسمال البنك ليصل إلى 150 مليار دولار بهدف تمكينه من تلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء.

كما أشارت الوكالة إلى عزم البنك الذي يتخذ من جدة مقرا إصدار صكوك بقيمة مليار دولار عبر بورصتي لندن وماليزيا لكنها لم تحدد الموعد المتوقع لذلك.

وقالت في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني إن زيادة رأس مال البنك من 45 مليار دولار إلى 150 مليارا تهدف إلى "تمكينه من تلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء والقيام بدوره التنموي المنشود."

ونقل البيان عن أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قوله "الموافقة على زيادة رأس المال المصرح والمكتتب به ... قرار تاريخي مهم سيدخل البنك في مرحلة جديدة لتطور أعماله ومساهمته بفاعلية بشكل أكبر في تحقيق أهداف التنمية بالدول الأعضاء."

واتخذ المجلس قرار زيادة رأس المال خلال اجتماعه السنوي في دوشنبة عاصمة طاجيكستان.

كما اتخذ قرارا بطرح صكوك بقيمة مليار دولار عبر بورصتي لندن وماليزيا لكن البيان لم يذكر مزيدا من التفاصيل حول الموعد المتوقع لإصدار تلك الصكوك.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال مرتبو اصدار إن البنك الاسلامي للتنمية اختار ثمانية بنوك لترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت قبل إصدار صكوك محتمل.