سدكو السعودية تسعى لتسويق صناديقها الإسلامية عبر بنوك خاصة

من برناردو فيزكاينو

29 يوليو تموز (رويترز) - تسعى شركة سدكو كابيتال للاستثمارات المالية في جدة لتسجيل صناديقها الإسلامية في سويسرا وترويجها عبر شراكات مع بنوك خاصة عالمية ضمن جهودها لتنويع قاعدة عملائها خارج السعودية.

وقالت الشركة المملوكة بالكامل لسدكو القابضة إنها دمجت المباديء البيئية والاجتماعية ومباديء الحوكمة في صندوقي أسهم تابعين لها لتحسين جاذبيتهما للمستثمرين المهتمين بالاستثمارات التي تراعي المباديء الأخلاقية.

وتتبع الصناديق الإسلامية مباديء دينية مثل حظر الاستثمارات في الخمور والقمار وهي معايير تشبه تلك التي تتبعها صناديق الاستثمار التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتأمل الشركة أن يساعدها ذلك في تسويق صناديقها للمستثمرين خارج البلاد الإسلامية التقليدية بالشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وقال حسن الجابري الرئيس التنفيذي إن الشركة تسعى لجمع ثلثي أصولها المدارة من خارج السعودية خلال أربعة أو خمسة أعوام.

وأضاف "نحن نبني علاقات استراتيجية قوية مع بنوك خاصة لتوزيع منتجاتنا. ونحن على وشك تسجيل صناديقنا في سويسرا وتوقيع اتفاقيتين مع بنوك خاصة كبرى."

وقال إنه يأمل توقيع الاتفاقية الأولى في أكتوبر تشرين الأول والثانية في ديسمبر كانون الأول فضلا عن توقيع اتفاقيات مع مؤسسات إقليمية أخرى.