مصادر: الاتصالات السعودية تختار مويليس للمشورة في قرض قيمته 1.2 مليار دولار

من دنيش ناير

الرياض 14 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدران مطلعان إن الوحدة الإندونيسية لشركة الاتصالات السعودية اختارت بنك الاستثمار مويليس اند كو لتقديم المشورة في مفاوضاتها مع مقرضين في إطار سعي الشركة لإعادة هيكلة قرض إسلامي قيمته 1.2 مليار دولار.

كانت الاتصالات السعودية جمعت القرض لصالح وحدتها الإندونيسية آكسيس تليكوم في 2011 لكن الأداء الضعيف للأخيرة جعلها تخالف بعض الشروط حسبما أفادت أربعة مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن الاتصالات السعودية طالبت بنوكا بإعادة هيكلة القرض ليتماشى مع قيمة حقيقية تتراوح بين 600 و800 مليون دولار لكن البنوك التي يقودها دويتشه بنك رفضت وتدرس بدائل لاستعادة أموالها.

وشاركت مويليس ومقرها نيويورك في إعادة هيكلة ديون دبي العالمية البالغة 25 مليار دولار في 2010 وقدمت المشورة للدائنين بشأن إعادة هيكلة سندات إسلامية قيمتها مليار دولار لدانة غاز الإماراتية العام الماضي.

وطلبت البنوك سداد مبلغ القرض بالكامل وأشارت إلى "خطاب دعم" قدمته الاتصالات السعودية عندما حصلت اكسيس على القرض في 2011. وتجري الاتصالات السعودية مفاوضات منفصلة لبيع حصتها البالغة 84 بالمئة في اكسيس إلى شركة بي.تي.اكس.ال اكسياتا الإندونيسية.

وقال أحد المصادر إن مويليس تواصلت مع البنوك منذ ثلاثة أشهر وتجري مفاوضات منذ ذلك الحين بالنيابة عن الوحدة الإندونيسية.

وقال المصدر "مشاركة مويليس يشير بوضوح إلى جدية الاتصالات السعودية بشأن إعادة هيكلة القرض."