المراعي السعودية تفوض بنوكا لبيع صكوك قيمتها 1.7 مليار ريال

دبي 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة المراعي السعودية اليوم الأربعاء إنها فوضت أربعة بنوك لترتيب بيع صكوك هجين قيمتها 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار).

وقالت أكبر شركة ألبان خليجية في بيان نشرته البورصة السعودية إنها فوضت ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي وبي.ان.بي باريبا والوحدة السعودية لبنك اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد لعقد اجتماعات مع المستثمرين خلال الأسبوعين القادمين.

وستكون الصكوك دائمة أي أن بمقدور الشركة حساب حصيلتها ضمن صافي الأصول. والإصدار هو الأول من نوعه للمراعي ومن أوائل السندات الهجين لشركة سعودية.

والطرح جزء من برنامج لتمويل رأسمالي مدته خمس سنوات بقيمة 15.7 مليار ريال مقوم بالعملة المحلية ويستهدف النخبة من المستثمرين المقيمين في السعودية.