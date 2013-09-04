مقدمة 1-المراعي السعودية تفوض بنوكا لبيع صكوك قيمتها 1.7 مليار ريال

(لإضافة سعر السهم وخلفية مع تغيير المصدر)

الرياض 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة المراعي السعودية اليوم الأربعاء إنها فوضت أربعة بنوك لترتيب بيع صكوك هجين قيمتها 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار) في حين انخفض سهم الشركة في التعاملات المبكرة.

وقالت أكبر شركة ألبان خليجية في بيان نشرته البورصة السعودية إنها فوضت ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي وبي.ان.بي باريبا والوحدة السعودية لبنك اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد لعقد اجتماعات مع المستثمرين خلال الأسبوعين القادمين.

وستكون الصكوك دائمة أي أن بمقدور الشركة حساب حصيلتها ضمن صافي الأصول. والإصدار هو الأول من نوعه للمراعي ومن أوائل السندات الهجين لشركة سعودية.

والطرح جزء من برنامج لتمويل رأسمالي مدته خمس سنوات بقيمة 15.7 مليار ريال مقوم بالعملة المحلية ويستهدف النخبة من المستثمرين المقيمين في المملكة.

وبحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش هبط سعر السهم 1.5 بالمئة إلى 81 ريالا بينما نزل المؤشر السعودي 1.43 بالمئة إلى 7720 نقطة.

كان المدير المالي للشركة بول لويس جاي قال في مايو أيار إن المراعي تدرس إصدار صكوك مقومة بالدولار لن تقل قيمتها عن 500 مليون دولار وذلك خلال الاثني عشر شهرا القادمة لتمويل توسع في المصانع والاستثمار في أراض زراعية بالخارج.

وتعمل المراعي التي تأسست عام 1976 في صناعة منتجات الألبان والعصائر الطازجة وتسويقها في المملكة ودول الخليج ومن بين كبار مساهميها مجموعة صافولا بحصة نسبتها 36.5 بالمئة.