أكوا باور السعودية تعتزم طرح صكوك بقيمة 800 مليون دولار نهاية العام

من ديفيد فرينش

دبي 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية المطورة لمشروعات المياه والكهرباء اليوم الخميس إن شركته تخطط لبيع أول صكوك لها بقيمة 800 مليون دولار هذا العام وإدراج سهمها في البورصة السعودية بنهاية 2014 تزامنا مع زيادة قدرتها الإنتاجية.

وكانت الشركة التي تسعى لتعزيز طاقتها الإجمالية إلى 38 ألف ميجاوات بحلول عام 2017 من 15850 ميجاوات حاليا قد قالت إن الحصول على تصنيف ائتماني سيكون خطوة على طريق إصدار سندات إسلامية (صكوك).

لكن الرئيس التنفيذي بادي بادماناثان أبلغ الصحفيين على هامش مؤتمر للطاقة المتجددة في دبي أن الشركة قد تدخل السوق بدون تصنيف.

ونادرا ما تصدر الشركات السعودية أدوات دين في الأسواق الدولية لذا ثمة اهتمام كبير من المستثمرين بهذه الإصدارات. وأصدرت سابك السعودية أول سندات لها في ثلاثة أعوام الأسبوع الماضي وتلقت طلبات اكتتاب تجاوزت خمسة أمثال حجم الطرح الذي بلغ مليار دولار.

وقال بادماناثان إن شركته انتهت للتو من دراسة مع شركة كيه.بي.إم.جي للاستشارات بشأن استعدادها لطرح عام أولي لأسهمها بالبورصة السعودية مضيفا أنها تسعى لتنفيذ الإدراج بنهاية 2014.

ولم يحدد المبلغ الذي تنوي الشركة جمعه من الطرح لكنه ذكر أن القيمة الحالية للشركة تبلغ "بضعة مليارات من الدولارات".

وأضاف أنه لم يتم تكليف بنوك بترتيب الصكوك أو طرح الأسهم.

وقال بادماناثان إن شركته تتفاوض أيضا مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لزيادة رأسمالها بنسبة خمسة في المئة. ورفض الحديث بشأن السعر الذي من المتوقع أن تدفعه المؤسسة مقابل الحصة.

وفي يناير كانون الثاني اشترى صندوقان مملوكان للحكومة السعودية حصة 19.4 في المئة في أكوا. ولم يعلن سعر الشراء.