تصنيع السعودية تحصل على قرض إسلامي بقيمة 4 مليارات ريال

الخبر (السعودية) 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة التصنيع الوطنية السعودية (تصنيع) إنها وقعت اتفاقا مع سبعة بنوك سعودية وخليجية للحصول على تمويل مرابحة بقيمة أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار).

وقالت الشركة في بيان أرسل لرويترز اليوم الأربعاء إن البنوك المشاركة في القرض هي بنك الرياض ومصرف الراجحي وبنك البلاد والبنك السعودي البريطاني (ساب) ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي للاستثمار إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني.

وسيجري سداد القرض الذي وقعته الشركة يوم الأحد خلال ثماني سنوات تشمل فترة سماح سنة واحدة وذلك بأقساط نصف سنوية لكن البيان لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وستستخدم تصنيع القرض في تمويل حصصها في المشروعات المستقبلية وإعادة تمويل قروضها الحالية.

وتعمل تصنيع بنشاط في قطاع البتروكيماويات والمشروعات الصناعية في المملكة وكانت قد تحالفت مع شركات بتروكيماويات محلية لبناء مصنع للبيوتانول في مدينة الجبيل من المقرر الانتهاء منه في مايو ايار 2015.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)