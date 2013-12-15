السعودي الهولندي ينتهي من طرح خاص لصكوك بقيمة 2.5 مليار ريال

الرياض 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك مدرج في المملكة والمملوك جزئيا لرويال بنك أوف سكوتلند إنه انتهى من عملية طرح خاص لصكوك ثانوية بقمية 2.5 مليار ريال (666.7 مليون دولار).

وقال البنك في بيان بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن الإصدار سيدعم القاعدة الرأسمالية وفقا لمتطلبات بازل 3.

وبلغ عائد الإصدار 1.55 بالمئة فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية لستة أشهر. وبحسب البيان بلغ أجل الإصدار عشر سنوات ويحق للبنك استرجاع الصكوك في نهاية السنة الخامسة.

كان البنك قال في أواخر اكتوبر تشرين الأول إنه حصل على موافقة المساهمين لإصدار صكوك لتعزيز رأس المال.

وباع السعودي الهولندي صكوكا لأجل سبع سنوات بقيمة 1.4 مليار ريال في نوفمبر تشرين الثاني 2012 لدعم الشريحة الثانية من رأس المال وجرى تسعير الصكوك عند 1.15 بالمئة فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية لستة أشهر.

وتتمتع البنوك السعودية بمعدل رسملة كبير مقارنة بالبنوك الغربية وسعت بنوك في المملكة لتعزيز قاعدة رأس المال خلال الفترة الماضية بعد سنوات من نمو الإقراض المصرفي.

ويبلغ رأس المال الحالي للبنك السعودي الهولندي 3.96 مليار ريال. وبنهاية الربع الثاني بلغ معدل كفاية رأس المال 16.4 بالمئة.

كان بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) قال في مذكرة في 17 يونيو حزيران إن سجل الإقراض للبنك السعودي الهولندي سينمو بصورة ملحوظة في عام 2013 بفضل النمو القوي لعمليات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.