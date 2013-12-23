دار الأركان السعودية تعيد شراء معظم صكوك بقيمة 200 مليون دولار

دبي 23 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية اليوم الاثنين إنها أعادت شراء 87 بالمئة من صكوك قيمتها 750 مليون ريال (200 مليون دولار) تستحق في ابريل نيسان.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن شراء ما قيمته 650 مليون ريال من الإصدار يأتي "متماشيا مع استراتيجية الشركة التي تركز على إدارة المطلوبات بكفاءة وتغطية التزاماتها بشكل استباقي".

وقالت دار الأركان إن الصكوك التي أعادت شراءها قد ألغيت وإن المئة مليون ريال الباقية تستحق في 15 ابريل نيسان 2014.