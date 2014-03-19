مجلس معايير المحاسبة يتطلع لسد الفجوة بين المحاسبة الإسلامية والتقليدية

19 مارس آذار (رويترز) - يعتزم مجلس معايير المحاسبة الدولية التشاور مع بنوك في الشرق الأوسط وآسيا حول سبل سد الفوارق بين ممارسات المحاسبة في التمويل الإسلامي والتقليدي في مسعى للتوفيق بين الطريقتين.

ويضع المجلس الذي يتخذ من لندن مقرا له قواعد تعرف باسم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتي تستخدم في أكثر من 100 دولة بينها مراكز كبرى للتمويل الإسلامي مثل ماليزيا والسعودية.

ونظرا لأن هذه المعايير تركز على التمويل التقليدي تختلف الآراء حول كيفية تطبيقها على الخدمات المصرفية الإسلامية.

وللتغلب على تلك الاختلافات أسس مجلس معايير المحاسبة الدولية مجموعة استشارية متخصصة في مجال التمويل الإسلامي والتي عقدت أول اجتماعاتها في العام الماضي. وحددت المجموعة حتى الآن أربعة مجالات بصفة مبدئية للعمل على دراستها واستطلعت الآراء في القطاع من أجل اتخاذ القرار بشأن أي خطوات قد تتخذ في المستقبل.

وقال وين أبتون رئيس لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومدير الأنشطة الدولية لمجلس معايير المحاسبة لرويترز إن التشاور لا يتضمن مسار عمل أو إطارا زمنيا محددا ولكنه سيساعد على وضع توصيات للمجلس.

وأضاف "منذ فترة طلب عدة أشخاص ومنظمات أن يفعل مجلس معايير المحاسبة الدولية شيئا في مجال التمويل الإسلامي. وكانت المشكلة أن هذا الشيء لم يكن واضحا."

وتابع "كما هو الحال غالبا في وضع المعايير ستتمثل أحد النتائج النهائية المهمة في حل نقاط الغموض التي قد توجد اليوم في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وستتمثل أخرى في سد الفجوات التي قد توجد في المصطلحات وفهمنا لنماذج العقود."

وكان مجلس معايير المحاسبة الدولية قال الأسبوع الماضي إنه سينظر أولا فيما إذا كانت المنتجات المصرفية الإسلامية ستكون مؤهلة للإدراج تحت تصنيف التكلفة المطفأة في معياره الخاص بالقيمة العادلة والذي يعرف باسم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9. ودعا المجلس الأطراف المهتمة إلى تقديم آرائها في موعد أقصاه أول أغسطس آب.