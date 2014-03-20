مصادر: السعودي للاستثمار يختار الرياض المالية لترتيب إصدار صكوك بالريال

دبي 20 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الخميس إن البنك السعودي للاستثمار اختار ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الرياض لترتيب إصدار صكوك ثانوية ليصبح أحدث بنك في المملكة يلجأ إلى طرح صكوك لتعزيز رأس المال.

وذكر مصدران طلبا عدم الكشف عن اسمهما نظرا لعدم الإعلان عن هذه المعلومات حتى الآن أن السعودي للاستثمار سابع أكبر البنوك السعودية المدرجة في البورصة من حيث الأصول اختار الرياض المالية لترتيب إصدار الصكوك المقومة بالريال.

وأضاف أحد المصدرين أن الإصدار قد يتم قبل حلول شهر رمضان الذي يبدأ قرب نهاية يونيو حزيران.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من البنك السعودي.