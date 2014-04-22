مؤسسة سعودية: "بداية" لتمويل المنازل قد تبدأ عملها نهاية العام

من برناردو فيزكاينو

22 أبريل نيسان (رويترز) - قالت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الراعية لشركة "بداية" السعودية لتمويل المنازل إن الشركة قد تفتح أبوابها بحلول نهاية العام الحالي في إطار جهود رامية لرفع المستويات المنخفضة لملكية المنازل في المملكة.

وشركة "بداية" هي مشروع مشترك قيد الإنشاء بين صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية السعودية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامية للتنمية.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خالد العبودي لرويترز إن "بداية" في المرحلة الأخيرة من التأسيس التي يتبعها الافتتاح مضيفا أنها ستقدم طلبا للحصول على ترخيص فور استكمال اللوائح بموجب قوانين الرهن العقاري في المملكة.

وأضاف "في الواقع نخطط لتشغيل الشركة بحلول نهاية 2014."

ويمثل نقص المساكن المعروضة بأسعار معقولة مشكلة اقتصادية واجتماعية ومصدرا لتضخم الأسعار في السعودية التي تشهد نموا سكانيا سريعا ويقطنها نحو 30 مليون نسمة معظمهم تحت سن الثلاثين.

وتتفاقم مشكلة نقص الإسكان المنخفض والمتوسط التكلفة بسبب محدودية خيارات التمويل لشراء منازل.

وقال العبودي "ستزيد بداية من فرص تمويل مشتري المنازل ذوي الدخل المتوسط في المملكة. بداية مشروع مهم للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والسعودية لما لها من تأثير على السوق السعودية واستدامة القطاع."