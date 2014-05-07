مقابلة-بنك البلاد السعودي يتوقع نموا في خانة العشرات خلال السنوات المقبلة

من مروة رشاد

الرياض 7 مايو أيار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك البلاد السعودي إنه يتوقع أن تحقق عمليات البنك نموا في خانة العشرات خلال السنوات المقبلة بدعم من النمو الاقتصادي والتوسع في التمويل العقاري ونمو قروض البنك بنسبة 25 بالمئة أو أكثر خلال 2014.

وأضاف خالد الجاسر في مقابلة مع رويترز أمس الثلاثاء خلال مؤتمر يوروموني أن النمو سيأتي بصورة رئيسية من العمليات المصرفية للأفراد ومن الفرص القوية بالقطاع العقاري بدعم من جهود الحكومة لتوفير برامج التمويل العقاري للمواطنين.

وقال الجاسر "حقق بنك البلاد نموا في خانة العشرات خلال السنوات الثلاث الماضية...نأمل أن نستمر في تحقيق ذلك في السنوات المقبلة. نحن متفائلون جدا سواء بالنمو الاقتصادي أو بنمو عمليات البنك."

وبنك البلاد - الذي تأسس عام 2004 - هو أصغر البنوك العاملة في المملكة ويبلغ رأسماله أربعة مليارات ريال ويقدم الخدمات المصرفية والاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة.

وقفز صافي ربح البنك نحو 22 بالمئة في الربع الأول من العام بدعم من نمو دخل العمليات ليصل إلى 173.7 مليون ريال (46.3 مليون دولار) مقابل 142.5 مليونا قبل عام.

وبسؤاله من أين سيأتي النمو قال الجاسر "أعتقد أن النمو سيأتي بصورة رئيسية من العمليات المصرفية للأفراد لكن في الوقت نفسه هناك فرص نمو جيدة وقوية في قطاع التمويل العقاري."

وتابع أن الدعم الحكومي وتضافر الجهود لتوفير الرهن العقاري والقروض العقارية من شأنها أن توفر فرص نمو جيدة بالسوق.