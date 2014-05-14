مجلس رقابي يتطلع لتطبيق أكثر صرامة لمعايير التمويل الإسلامي

من برناردو فزكاينو

14 مايو أيار (رويترز) - يطلق مجلس الخدمات المالية الإسلامية تحديثا لخارطة طريق مدتها عشر سنوات لقطاع التمويل الإسلامي في الأسبوع المقبل مع تركيزه بشكل أكبر على تطبيق ما يصدره من معايير بالتعاون مع الجهات التنظيمية في أنحاء العالم.

والمجلس الذي مقره كوالالمبور من الهيئات الرئيسية لوضع المعايير في قطاع التمويل الإسلامي ويتعاظم دوره مع زيادة حصة القطاع من النظام المصرفي في بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة والنجاحات التي يحققها في الأسواق الغربية.

وقال جاسم أحمد الأمين العام للمجلس في تصريحات لرويترز إن المجلس يعتزم إصدار وثيقة مراجعة منتصف المدة في 19 مايو أيار الجاري ليحدد من خلالها معايير مراقبة التقدم الذي يحرزه القطاع بشكل أكثر تركيزا.

كانت الوثيقة الأصلية صدرت في 2007 بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الذراع البحثية للبنك الإسلامي للتنمية الذي مقره في جدة وحددت 16 توصية لصناع السياسات لكنها لم تتضمن معايير تفصيلية لقياس حجم التقدم.

وقال أحمد إن الوثيقة المحدثة ستقترح خطة أقوى لتطبيق المعايير التي يصدرها المجلس تتضمن مبادرات ملموسة لتنفيذ التوصيات.

وتركزت الجهود الأولى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي تأسس في 2002 على كسب قاعدة عضوية واسعة تاركا أمور التطبيق والتنفيذ لقرارات الجهات التنظيمية الوطنية وهي سياسة كانت ترجع جزئيا إلى تنوع الخلفيات القانونية والتنظيمية لهذه الجهات.

وفي الوقت الحالي يأمل المجلس الذي بلغ عدد أعضائه 184 عضوا في وضع خطوات أكثر تحديدا للجهات التنظيمية مع الإبقاء على بعض المرونة التي يمكن أن تمنح القطاع مجالا واسعا للتطور.