الاتصالات السعودية تعلن عن برنامج صكوك قيمته 1.33 مليار دولار

دبي 21 مايو أيار (رويترز) - قالت الاتصالات السعودية في بيان اليوم الأربعاء إنها أطلقت برنامج صكوك قيمته خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار).

وقالت أكبر شركة اتصالات خليجية من حيث القيمة السوقية إن تنفيذ البرنامج المقوم بالريال سيكون من خلال طرح خاص محلي.

ولم تذكر الشركة متى تنوي إصدار الصكوك لكن رويترز نقلت عن مصادر في ابريل نيسان أن الاتصالات السعودية فوضت ثلاثة بنوك لترتيب أول إصدار سندات إسلامية لها.

والبنوك الثلاثة حسبما ذكرت المصادر هي جيه.بي مورجان تشيس وستاندرد تشارترد ووحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي.